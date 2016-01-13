Боевики требуют заменить Геращенко и Безсмертного на переговорах в Минске

Боевики хотят, чтобы Ирину Геращенко и Романа Безсмертный, участвующих в подгруппах трехсторонней контактной группы по Донбассу, заменили кем-то другим.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники, близкие к переговорам.

Кроме того, эту информацию изданию подтвердил и сам Безсмертный.

Рассказывая о ходе переговоров в Минске в среду, он напомнил, что стороны договорились об обмене пленными и уже обменялись соответствующими списками.

Также Безсмертный сообщил, что во время заседания обсуждались вопросы восстановления автомобильного моста в Станице Луганской.

"Что касается работы политической подгруппы, то по существу вопроса никакого продвижения нет. Только по организационным вопросам достигнуто решение по участию представнтка БДИП ОБСЕ", — сказал он, добавив, что политическая группа продолжает обсуждать вопрос выборов на оккупированных территориях.

"Представитель России в трехсторонней подгруппе заявил, что необходимо соблюдать территориальную целостность Украины, назвав войну на Донбассе гражданским конфликтом, чем дал понять представителями ОРДО и ОРЛО, что они сами должны решать свои проблемы", — заявил Безсмертный.

Как известно, Роман Безсмертный участвует в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, Ирина Геращенко — в гуманитарной.

Напомним, 13 января, в Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы. По его итогам была поддержана инициатива Бориса Грызлова об объявлении "режима тишины", который должен начаться немедленно.