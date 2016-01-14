Порошенко рассказал, какими путями Украина хочет возвращать Крым и Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил, что он планирует возвращать под контроль Украины территории Донбасса и аннексированный РФ Крым политико-дипломатическим и международно-правовым путем.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, пишет Укринформ.

В то же время он уточнил, что собирается предложить партнерам нашей страны создать международный механизм по деоккупации полуострова.

"Оптимальным форматом для создания такого механизма рассматриваем формат "Женева плюс": с участием наших союзников из ЕС, США, и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума", — сказал Президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов иностранных государств продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.

Фото: @poroshenko