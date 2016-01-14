Порошенко раскрыл, о чем говорил с Грызловым, но предупредил: расскажет не о всех встречах в АП

Президент Украины Петр Порошенко фактически признал, что встречался со всеми представителями Трехсторонней контактной группы, в том числе с представителем РФ Борисом Грызловым.

Об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Уверен в том, что задачи, которые сейчас стоят перед Трехсторонней контактной группой, являются чрезвычайно амбициозными", — отметил он.

"Повестка дня Минских договоренностей должна была бы быть исчерпана в декабре 2015 года, поэтому в преддверии встречи в Минске (13 января — ред.) в том числе и у меня состоялась встреча с представителями Трехсторонней контактной группы для того, чтобы твердо подчеркнуть неизменность украинской позиции: Украина требует четкого определения дат: когда и что мы делаем", — сказал Порошенко.

По словам президента, "ключевым элементом для нас является возвращение контроля над неконтролируемым участком государственной границы Украины".

"Я буду встречаться с кем угодно для того, чтобы вернуть домой украинских героев: Савченко, Сенцова, вернуть украинских заложников, которые находятся как на оккупированной территории, так и на территории РФ, обеспечить режим полной тишины", — подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем, Порошенко предупредил, что информация о некоторых его встречах с политиками, в том числе иностранными, не будет обнародоваться.

Таким образом глава государства ответил на вопросы о возможном сокрытии Администрацией президента данных о его посетителях.

"Не ищите черную кошку в темной комнате, когда ее там нет", — подчеркнул Порошенко.

Президент заявил, что проверит информацию в связи с этим вопросом.

При этом Порошенко подчеркнул, что его администрация работает абсолютно прозрачно.

"Я лично буду обнародовать... Я проверю законодательство, но, я думаю, что могут быть случаи, когда отдельные мои политические, и в том числе внешнеполитические встречи, обнародоваться не будут", — подчеркнул Порошенко.

Глава государства утверждает, что ему неизвестны факты, когда его администрация не сообщала о визите какого-либо гостя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Порошенко встречался с Грызловым.