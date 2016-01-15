НАБУ просят проверить новые факты коррупции окружения Саакашвили

Народный депутат Украины Александр Дроздик обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать обнародованные СМИ новые факты коррупции чиновников Одесской ОГА.

Соответствующее депутатское обращение парламентарий обнародовал на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет об аренде облгосадминистрацией помещения по завышенной в десятки раз цене — директор департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА Марченко подписала договор аренды по ставке 100 долларов/кв.м, Тогда как рыночная стоимость аренды аналогичного объекта недвижимости — 135 гривен.

Дроздик указывает и на сомнительную целесообразность этой сделки, поскольку на момент его подписания "ОГА уже имела готовый, но не запущенный в работу Центр административных услуг в здании коммунальной собственности".

"Причем там два года назад уже сделали ремонт (по 40 млн бюджетных гривен)! И мебель с компьютерами туда уже завезли!", — добавил депутат.

По словам нардепа, только за прошлый год ОГА заплатила арендодателю 15 млн гривен.

Дроздик требует от детективов НАБУ оценить такие действия чиновников и выражает надежду, что "удастся арестовать и вернуть в бюджет средства, так необходимые на дороги в отдаленные сельских районы Одесчины".

Фото: Facebook Александра Дроздика