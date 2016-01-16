Названо самое "горячее" направление на Донбассе: карта зоны АТО

В пятницу, 15 января, в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, горячее всего было на Мариупольском направлении.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что враг сосредоточил огонь на позициях сил АТО возле Марьинки.

"Боевики использовали запрещенное мирными соглашениями вооружение, в частности, 82-мм и 120-мм минометы", — отметил военнослужащий.

На Луганском направлении они стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Трехизбенке, украинские бойцы были вынуждены открыть огонь из разрешенного вооружения, чтобы сохранить жизнь личного состава и местных жителей.

Между тем на Донецком направлении бандиты осуществили провокации в районе донецкого аэропорта и Горловки. В частности, наемники открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов по позициям сил АТО у Авдеевки, Песок и Опытного.

"К западу от Горловки бандформирования стреляли из зенитной установки и стрелкового оружия вблизи Новгородского, а из гранатометов — возле населенного пункта Троицкое", — добавил полковник.

По его словам, еще две вооруженных провокации произошли на северной окраине Горловки возле — Майорска, также враг дважды нарушил режим прекращения огня вблизи Луганского, применяя противотанковые ракетные комплексы.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", — сказал спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Карта: mediarnbo.org