У Порошенко назвали ключевые точки боев на линии соприкосновения: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции убитых или раненых среди украинских военных нет.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНИАН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", — сказал Мотузяник.

По его данным, на Донецком направлении в зоне АТО напряженная ситуация сложилась в районе Светлодарской дуги.

Он отметил, что в районе Светлодарской дуги враг несколько раз использовал против позиций Вооруженных сил Украины БМП-1, ПТРК, а также легкое вооружение.

"Обстрелы наших позиций в этом районе произошли вчера после полуночи и продолжались с перерывами вплоть до позднего вечера", — сказал спикер.

Мотузяник также сообщил, что возле Горловки "вчера было немного спокойнее, противник нарушал режим тишины только в Зайцево".

Он отметил, что в районе донецкого аэропорта ситуация остается стабильно напряженной, в частности, в Опытном противник обстрелял украинские позиции с использованием БМП-2".

"Также серия вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем состоялась по всему фронту — от Авдеевки до поселка Пески", — добавил он.

По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке и Старогнатовке, и при этом использовалось только стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе донецкого аэропорта.