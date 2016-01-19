У Порошенко раскрыли, где на Донбассе идут боевые действия: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы обстреливали позиции украинских силовиков, на Донецком направлении идут боевые действия низкой интенсивности по всему фронту.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, за указанное время на востоке нашей страны ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

"На Донецком направлении… Противник продолжает использовать тяжелое вооружение. В частности, вчера (18 января — ред.) вблизи Луганского боевики дважды обстреляли наши укрепления из БМП", — отметил военный.

Вблизи Красногоровки наемники использовали 100-мм пушку "Рапира" и миномет, в Песках и Опытном работали вражеские снайперы, а обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы на Светлодарск дуге, вблизи Горловской агломерации, под донецким аэропортом.

"На Мариупольском направлении противник активизировался сразу на нескольких участках фронта. У Старогнатовки враг обстрелял позиции из БМП и зенитной установки, в районе Лебединского бандиты осуществили два минометных обстрела", — добавил полковник.

По словам представителя Администрации Президента по вопросам спецоперации, точный огонь, который немедленно открыли силы АТО, заставил боевиков свернуть активность и отступить.

"В Широкино враг также применил 82-мм миномет и легкое вооружение, в результате чего произошла серия перестрелок между украинскими военными и оккупантами. Также мелкие провокации бандитов произошли в Красногоровке и Марьинке", — подчеркнул Мотузяник.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Фото: mediarnbo.org