ОБСЕ зафиксировала взрывы в Коминтерново и спрятанные боевиками ЛНР танки и гаубицы

Ситуация вокруг Коминтерново Донецкой области, расположенном на Мариупольском направлении остается напряженной.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет, что зафиксировала 12 взрывов в этом населенном пункте, пишет УНИАН.

Представители ОБСЕ пообщались с несколькими местными жителями, которые заявили, что 17 января произошел обстрел на западных окраинах Коминтерново.

По их словам, один житель был ранен, поврежден дом.

Представитель боевиков ДНР подтвердил эту информацию и добавил, что раненого человека забрали в больницу для лечения в Новоазовск (город, контролируемый боевиками ДНР, 40 км на восток от Мариуполя).

Также и боевики, и военнослужащие украинских Вооруженных сил заявили об обстрелах.

Также миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки боевиков за пределами определенных мест для хранения тяжелого вооружения на Донбассе.

"В районах за пределами линий отвода и вне мест хранения вооружения — в районах сел Мирное и Успенка, находящихся под контролем ЛНР (41 км и 23 км на юго-запад от Луганска соответственно), Специальная мониторинговая миссия увидела на одном месте 14 неподвижных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" (122 мм) и минимум 17 танков (Т-64), которые возвращались в Мирное из известных тренировочных полигонов и перегруппировывались на позиции в предварительно выкопанные места в земле", —отмечается в сообщении.

Как известно, 22 декабря боевики зашли в "серое" Коминтерново вместе с бронетехникой. В поселке сразу стали искать пустые дома, а наблюдателей ОБСЕ на территорию не пустили. Боевики прибегли к обыскам гражданского населения, а на переговоры относительно освобождения села —отказались идти.

Видео: ТСН