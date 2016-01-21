Российский наемник о ликвидации "Вагнера": врагов себе нажил немало

Ликвидация на Донбассе одного из главарей боевиков, командира частной военной компании "Вагнер" Дмитрия Уткина, который являлся ключевой фигурой в военном руководстве самопровозглашенных "республик", серьезно влиял на баланс сил в регионе и не подчинялся никому кроме Москвы, вызвала всеобщее ликование среди местных "ополченцев".

Об этом бывший российский наемник по имени Алексей рассказал "Росбалту".

"Возможно и не факт, что его "обнулили… Слишком много странного вокруг этой смерти. Во-первых, Вагнер был весьма осторожен и никогда не ходил в одиночку. А тут — какая-то Озеряновка, какой-то дом с подвалом, в котором держали пленниц... Вопросов больше, чем ответов. Никто труп Вагнера не видел", — заметил бывший наемник.

"Тем не менее, на Донбассе известие о его смерти вызвало всеобщее ликование среди "ополченцев". Вагнеру до сих пор не забыли и не простили убийства 1 января 2015 года лидера военных формирований ЛНР Александра Беднова (Бетмана) и с ним шестерых россиян; расправы над казаками в Красном Луче; разоружения нашего краснодонского отряда МГБ "Одесса" и арест командира этого подразделения — Фомы. Да и с подрывом казачьего атамана Павла Дремова некоторые связывают вовсе не мифическую украинскую диверсионно-разведывательную группу, а именно спецов из отряда Вагнера. В общем, врагов он себе нажил там немало", — подчеркнул Алексей.

"Мышеловка захлопнулась! Он вернулся (с войны в Сирии на Донбасс) — и все, судьба его была решена. Зачистили, думаю, опасного свидетеля, который очень-очень много всего знал. Говорят, заказ Вагнеру на устранение Бетмана давали чуть ли не из Кремля. Сейчас пошла вторая волна — зачищают, снимают с должностей всех тех, кто был связан с высокими чиновниками из Москвы. Обрезают все концы. Чтобы никто никогда ничего потом не смог рассказать", — считает бывший наемник.

"После всех этих зачисток знаковых фигур среди командиров практически не осталось. Моторола и Гиви — люди Захарченко, они против него слова не скажут. Да и вообще они больше по пиару, чем повоевать. Командир краснодонцев Фома вроде как в Москве, он в открытую заявил Плотницкому, что тот — враг. Сейчас Фома в подполье, тихарится. У него, кстати, в отряде было очень много чеченцев, и их первыми отозвали домой, когда пошло все это "разоружение" отрядов ополченцев", — подытожил Алексей.

Напомним, волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев читает, что Вагнер был уничтожен, потому что собрал компромат на руководство ВС РФ.