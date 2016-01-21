Российский наемник о ликвидации "Вагнера": врагов себе нажил немало

Высокие чиновники из Москвы обрезают все концы, чтобы никто никогда ничего потом не смог рассказать.
Ликвидация на Донбассе одного из главарей боевиков, командира частной военной компании "Вагнер" Дмитрия Уткина, который являлся ключевой фигурой в военном руководстве самопровозглашенных "республик", серьезно влиял на баланс сил в регионе и не подчинялся никому кроме Москвы, вызвала всеобщее ликование среди местных "ополченцев".
Об этом бывший российский наемник по имени Алексей рассказал "Росбалту".
"Возможно и не факт, что его "обнулили… Слишком много странного вокруг этой смерти. Во-первых, Вагнер был весьма осторожен и никогда не ходил в одиночку. А тут — какая-то Озеряновка, какой-то дом с подвалом, в котором держали пленниц... Вопросов больше, чем ответов. Никто труп Вагнера не видел", — заметил бывший наемник.
"Тем не менее, на Донбассе известие о его смерти вызвало всеобщее ликование среди "ополченцев". Вагнеру до сих пор не забыли и не простили убийства 1 января 2015 года лидера военных формирований ЛНР Александра Беднова (Бетмана) и с ним шестерых россиян; расправы над казаками в Красном Луче; разоружения нашего краснодонского отряда МГБ "Одесса" и арест командира этого подразделения — Фомы. Да и с подрывом казачьего атамана Павла Дремова некоторые связывают вовсе не мифическую украинскую диверсионно-разведывательную группу, а именно спецов из отряда Вагнера. В общем, врагов он себе нажил там немало", — подчеркнул Алексей.
"Мышеловка захлопнулась! Он вернулся (с войны в Сирии на Донбасс) — и все, судьба его была решена. Зачистили, думаю, опасного свидетеля, который очень-очень много всего знал. Говорят, заказ Вагнеру на устранение Бетмана давали чуть ли не из Кремля. Сейчас пошла вторая волна — зачищают, снимают с должностей всех тех, кто был связан с высокими чиновниками из Москвы. Обрезают все концы. Чтобы никто никогда ничего потом не смог рассказать", — считает бывший наемник.
"После всех этих зачисток знаковых фигур среди командиров практически не осталось. Моторола и Гиви — люди Захарченко, они против него слова не скажут. Да и вообще они больше по пиару, чем повоевать. Командир краснодонцев Фома вроде как в Москве, он в открытую заявил Плотницкому, что тот — враг. Сейчас Фома в подполье, тихарится. У него, кстати, в отряде было очень много чеченцев, и их первыми отозвали домой, когда пошло все это "разоружение" отрядов ополченцев", — подытожил Алексей.
Напомним, волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев читает, что Вагнер был уничтожен, потому что собрал компромат на руководство ВС РФ.