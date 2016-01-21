Комбат рассказал, зачем Россия готовит в Крыму теракты

Командир батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев заявил, что Россия готовит в захваченном Крыму кровавые теракты, чтобы обвинить в них лидеров крымских татар и начать наступление на Украину.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, ссылаясь на данные источников, пишет УНИАН.

В то же время силовик уточнил, что преступления на полуострове должны совершить сотрудники спецназа МВД России.

"…с 4 по 9 января в Крым прибыли четыре группы по пять-семь человек, которые принадлежат к СОБР "Терек" и которые проходили подготовку на базе в Гудермесе (Чечня — ред.)", — отметил Осмаев.

По его словам, теракты планируются с целью обвинить Украину в срыве Минских договоренностей и начать открытое наступление как со стороны полуострова, так и с оккупированных территорий востока страны.

Кроме того, командир батальона им. Джохара Дудаева добавил, что преступления злоумышленники планируют совершить на Куйбышевском и Центральном рынках Симферополя, а также на Ангарском перевале трассы Симферополь-Ялта.

"Возможны также атаки на православные храмы в Симферополе и подрыв какого-нибудь старого военного корабля в Севастопольском военном порту", — приводят журналисты сведения Осмаева.

Напомним, ранее член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщал, что на территории Крыма российские оккупанты могут устроить теракты. Ознакомиться с его мнением можно здесь.