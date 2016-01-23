Обозреватель объяснил, что ставит жирный крест на политической карьере Путина

То, что Лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина причастным к гибели экс- сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, ставит жирный крест на его политической карьере руководителя страны—агрессора.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Вчерашний день прошел полностью под маркой нашей третьей корзины — "Гаага". Два важнейших события произошли в нашей юридической части "Механической пьесы".

— В Лондоне опубликован доклад по убийству Литвиненко. Моя информация подтвердилась и из двух первоначальных вариантов репорта (относительно умеренный и жесткий) был выбран жесткий. Очень много интересного и такого, что ставит жирный крест и жирную точку на политической карьере руководителя страны—агрессора (в нашей истории) предъявлено мировой общественности. И, несмотря на то, что мы не узнали ничего принципиально нового, но сам факт очень важен — это уже не просто в прессе, а это официальный репорт девятилетнего расследования, который представлен официально премьеру и парламенту страны—члена "Семерки". Текст есть в Сети.

Последствия будут очень серьезными для России.

— Европарламент принял очень важную резолюцию, в которой поддержал создание международного Трибунала по сбитому малазийскому "Боингу", а также призвал Россию убираться из Донбасса, Крыма, Молдовы и Грузии.

Также Европарламент поддержал ввод миротворцев на Донбасс.

Напомню, что в нашей третьей корзине "Гаага", кроме "Боинга" и дела Литвиненко, остаются яблочки ЮКОСа, сбитого? ТУ с политической верхушкой польской нации, ЧМ-2018, росс. мафия в Испании и т.д.

Ожидаем в ближайшие недели и месяцы много новостей из этой корзины", — подытожил политолог.

Напомним, журналисты вспомнили, как спецслужбы России травили врагов Кремля: диоксин для Ющенко, полоний для Литвиненко.