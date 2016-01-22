Волонтер обвинил российских "офицеров" в бесчестии: двуличные, применяют тактику заваливания трупами

22 января 2016, 14:34

Наши воины не стреляют первыми, но ответ дают мгновенный, говорит Алекс Нойт.

Боевики в Донецке

За прошедшие сутки, 21 января, по всей линии вооруженного соприкосновения на Донбассе резко увеличилось количество прицельных обстрелов наших позиций, особенно на Донецком направлении (Марьинка, Красногоровка).

Об этом координатор конструкторских групп украинских беспилотников Алекс Нойт сообщает на своей странице в Facebook

"И вот "странное" совпадение, — пишет волонтер, — как только на позициях боевиков появляются российские офицеры из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК), количество прицельных обстрелов, вылазок ДРГ, прямых атак малых тактических групп боевиков — резко возрастает. Причем, идут они точно в те стыки и направления подразделений ВСУ, на которых бывали, либо требовали информацию, якобы для нужд СЦКК, те самые российские офицеры".

"Например, нынешнее обострение, пришлось точь в точь на время пребывания на позициях террористов старшего группы РФ в СЦКК, генерала с говорящей фамилией — Калоев (заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-лейтенант Хасан Калоев, — Ред.). 22 января, этот генерал возвращается в оккупированный Донецк, и потому сегодня количество прицельных обстрелов на Донецком направлении будет меньше. Для наших военных давно не секрет двуличность и полное отсутствие чести у российских, так называемых "офицеров", и действия наших бойцов учитывают вышеперечисленные факты", — подчеркнул Нойт.

Кроме того, по его словам, подтверждается развединформация о том, что российско-террористические войска посредством таких провокаций, под руководством этих двуличных неофицеров из российской части СЦКК, продолжают интенсивно обкатываться после учебных полигонов, подло устраивая обстрелы и атаки наших позиций, в нарушение всех договоренностей.

Эта традиционная российско-совковая тактика заваливанием трупами, с полнейшим пренебрежением к жизни личного состава, только за первый 21 день 2016 года стоила жизни 43 боевикам, и еще 52 были тяжело ранены. Хоть наши воины и не стреляют первыми, но когда враг начинает прицельный обстрел или наглую атаку наших позиций — ответ следует мгновенный и точный, — подытожил волонтер.

Напомним, в течение вчерашних суток боевики более 60 раз нарушали режим тишины.

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АТО Донбасс волонтер офицеры провокации СЦКК Алекс Нойт Калоев
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