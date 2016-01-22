ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана

22 января 2016, 15:34

Показанные документы, по утверждению ГПУ, доказывают дачу взяток работникам УБЭПа и прокуратуры

  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • ГПУ опубликовала бумаги из "черной бухгалтерии" Корбана пресс-служба Генпрокуратуры
  • Геннадий Корбан фото: УНИАН

Генеральная прокуратура Украины провела брифинг, посвященный обнародованию новой порции документов, которые, как утверждается, были изъяты во время обысков в помещениях арестованного лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

Брифинг ГПУ происходил одновременно с рассмотрением апелляции по поводу ареста политика, сообщает ТСН.

Прокуратура утверждает, что финансирование "преступной группировки" происходило вместе с финансированием политических проектов.

"У нас есть данные — миллионы направлялись на финансирование преступной группировки, а также на избирательную кампанию и отдельные политические и общественные организации. У всех были общие руководители, которые распоряжались этими средствами, финансируя незаконные действия", — сказал прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Показанные документы, по утверждению ГПУ, доказывают дачу взяток работникам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и прокуратуры. Утверждается, что на избирательную кампанию в Чернигове за три месяца Корбан потратил 2,6 млн долларов.

Когда будет готов обвинительный акт в отношении Корбана, прокуратура не знает. Следователь по особо важным делам Николай Макеев заявил, что адвокаты политика затягивают процесс, поэтому обвинение еще не готово.

Как известно, Корбану инкриминируют захват председателя Госземагентства Украины и директора Департамента Днепропетровского городского совета как заложников, создание и участие в преступной организации, присвоение денежных средств в особо крупных размерах благотворительной организации и препятствование деятельности избирательных комиссий.

28 декабря 2015 года судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус принял решение об аресте Геннадия Корбана на два месяца. Перед этим политик был принудительно доставлен в Киев. В Генпрокуратуре сообщили о сомнении и подозрениях, что у Корбана действительно проблемы со здоровьем, ведь его обследовали в днепропетровской клинике, которой он якобы владеет через аффилированных лиц.

25 декабря во время заседания лидеру партии стало плохо и его госпитализировали в больницу Института Амосова, где провели стентирование. Позже в больнице вынесли медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья.

26 декабря Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о доставке Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела в субботу не удалось. Суд перенесли на 27 декабря и длился он почти до 14 часов 28 декабря.

13 января этого года Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты Геннадия Корбана относительно ареста и содержания в СИЗО. Заседание по делу возобновится 22 января.

На данный момент Геннадий Корбан содержится в СИЗО СБУ. Защита политика считает перевод нарушением норм действующего законодательства Украины и обвиняет следствие в попытке давления.

Фото, видео: Генеральная прокуратура України

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документы Корбан обыск Куценко
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