В Давосе росСМИ пожаловались, что Порошенко отправил их в "игнор"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко отказывается общаться с российскими СМИ.

Несколько раз российские журналисты пытались взять комментарий у украинского президента в кулуарах Всемирного экономического форума, в частности, по вопросам реализации Минских соглашений, передает РИА "Новости".

Однако Порошенко, услышав, что пресса российская, сразу же отказывался от комментариев.

Так, на вопрос корреспондента российского новостного агентства Sputnik, работающего на английском языке, Порошенко спросил, из какой страны СМИ, и, когда узнал, что из России, прикрыл диктофон ладонью и сообщил по-английски, что говорить не будет.

В четверг аналогичная ситуация произошла с корреспондентом РИА Новости, которая пыталась взять комментарий по встрече Порошенко с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Президент сидел в окружении своей делегации в общем лобби конгресс-центра, где проходит форум в Давосе. Один из представителей делегации украинского президента, узнав, что СМИ из России, сообщил, что "президент не планировал общаться и давать брифинг для российских СМИ".

После этого он попытался вызвать охрану, чтобы прогнать журналиста, несмотря на то, что украинская делегация находилась в зале, доступ в который открыт для прессы.

Напомним, ранее блогер поймал российские СМИ на фейке о Путине и Украине.