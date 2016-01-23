У Порошенко рассказали о потерях силовиков на Донбассе: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, и еще один получил ранения в результате боевых действий.

Об этом сообщил в субботу, 23 января, на ежедневном брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко

В сообщении отмечается, что вчера обстановка в районе проведения АТО вернулась к боевым действиям низкой интенсивности после недавнего резкого увеличения обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

На Луганском направлении сохраняется перемирие. Не зафиксировано ни одной вражеской провокации.

На Донецком направлении боевики совершили ряд провокаций в районе донецкого аэропорта, а именно у Авдеевки, Опытного и поселка Пески, преимущественно применяя стрелковое оружие и один раз выстрелив из гранатомета. Также неспокойно вблизи Зайцево и Майорска, что неподалеку от Горловки. Боевики в основном осуществляли неприцельные обстрелы из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Зато село Луганское стало объектом целенаправленных провокаций. Враг применил стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и трижды стрелял из БМП.

На Мариупольском направлении боевики стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по нашим позициям у Красногоровки и Марьинки. У Марьинки также работал вражеский снайпер. Кроме того, была зафиксирована одна вооруженная провокация вблизи Широкино и использование 125-мм артиллерии у Старогнатовки.

Вчера украинские пограничники не зафиксировали ни одного вражеского беспилотника на Востоке, однако на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, пограничники зафиксировали российский вертолет Ми-8. Об этом были сразу проинформированы подразделения Воздушных Сил.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе пустили в ход самоходки и БМП.