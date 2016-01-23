В разведке рассказали ОБСЕ о запрещенных самоходках и "Градах" у боевиков на Донбассе

У боевиков в районах Булавинского и Донецка есть вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Булавинского и Донецка запрещенного Минскими договоренностями вооружения —танков, САУ и 122-мм РСЗО "Град", — говорится в сообщении на сайте ГУР в субботу, 23 января.

В украинской разведке также подчеркнули, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, и напомнили, что за минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов позиций сил АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Украины боевики стянули под захваченные города Горловка, Макеевка и Донецк запрещенное Минскими соглашениями вооружение.