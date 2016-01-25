Кремль может заменить Плотницкого и Захарченко в обмен на признание выборов на Донбассе — СМИ

Кремль готов обсуждать ранее закрытый вопрос — замену главарей неконтролируемых территорий на Донбассе Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в статье Сергея Рахманина для ZN.UA.

"Сохранение Захарченко и Плотницкого делает картинку "мирной реинтеграции" ОРДЛО неправдоподобной.

Как свидетельствуют источники издания, это понимают не только в Киеве, но и на Западе. Это, кажется, начали понимать и в Москве. Вопрос "глав" т.н. ДНР и ЛНР уже попал в повестку дня неформальных переговоров".

По информации источников, если вопрос выборов на оккупированных территориях и признания их Киевом будет решен положительно, от имени Путина Захарченко и Плотницкого "очень вежливо" попросят покинуть свои посты добровольно.

"Возможно, в обмен на должности в РФ. Возможно, под угрозой физического устранения. Вместо них появятся и. о., неважно какие, в любом случае — менее одиозные и, по возможности, респектабельные. Чтобы формально "тянули" на роль новых символов "мирного урегулирования", внешне договороспособных фигур", — говорится в статье.

"Россия считает, что для сохранения дальнейшего фактического контроля над ОРДЛО сможет оперативно взять под контроль наиболее рьяных борцов за "новороссию". Нужна новая картинка — сделаем. Но в ответ Москва ждет от Киева должной чуткости. Ей нужны законы и выборы.

В нынешней ситуации для России это — лучший способ выйти из положения. Регулярные войска из ОРДЛО выводятся, но остаются вышколенные ее военспецами и контролируемые ею формирования, которые получат статус местной "народной милиции". Москва переложит бремя расходов по ОРДЛО на Киев и частично на Запад. Который, в случае согласия Киева на проведение и признание выборов, готов выделить не только дополнительные кредиты, но и аккумулировать некие средства для гуманитарных нужд ОРДЛО.

Москва сохранит реальный, по сути, единоличный контроль над большим куском российско-украинской границы. Со всеми вытекающими последствиями" — пишет Рахманин.

Напомним, ранее волонтер Роман Бурко сообщал, что ЛНР и ДНР хотят слить в одну клоаку "Новороссии".