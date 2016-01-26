Если ВСУ начнет наступать, боевики будут разгромлены в считанные дни — Стрелков

Один из главарей боевиков, бывший "министром обороны" ДНР Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" заявил, что в случае наступления украинской армии "ополченцы Новороссии" будут быстро разгромлены без поддержки российской армии.

Об этом Стрелков заявил в интервью размещенном на странице сепаратистов в социальных сетях, пишет издание 62.ua.

"Я вынужден констатировать, на основании той информации, что у меня имеется, что армия ДНР будет разгромлена в считанные дни. Армия ДНР и ЛНР, так называемые корпуса народной милиции. Их могут подстраховать только полномасштабные действия Российской армии" — заявил он.

"Даже сейчас, вот здесь, в соседнем помещении присутствует человек, который только оттуда вернулся, бывший офицер Российской армии, причём, не самых тыловых, скажем так, подразделений. Который, ознакомившись с ситуацией, приехал и поделился информацией, сказал, что всё настолько отвратительно, что даже он, а он ездит туда не первый раз — что даже у него опустились руки, глядя на то, что там происходит", — отметил Стрелков.

Ранее Гиркин подтвердил, что Россия воюет на Донбассе и будет воевать.