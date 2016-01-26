У Порошенко не хотят переписывать коалиционное соглашение

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде не видит необходимости в переписывании коалиционного соглашения.

Как сообщает пресс-служба БПП, народный депутат Павел Ризаненко заявил, что "фракция приняла решение... (Разве) у нас коалиция менялась, кто-то вышел, кто-то пришел? Поэтому никто переписывать коалиционное соглашение не будет".

В то же время в БПП не возражают против внесения дополнений в документ.

"Если кто-то хочет дополнить коалиционное соглашение, то давайте создадим рабочую группу по его дополнению, а не переписыванию или изменениям", — отметил Ризаненко.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Самопоміч" призывает ВР принять решение об отставке правительства

По мнению лидер фракции Олега Березюка , "…демократическая коалиция, должны взять ответственность и собраться и принять решение об отставке Кабмина и создать новый Кабмин во имя развития Украины — не во имя борьбы межпартийной".