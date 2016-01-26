Военный прокурор: при оккупации Крыма 8 тысяч военных предали Украину

После оккупации Крыма на сторону России перешли более 8 тысяч украинских военных.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает 5 канал.

"Количество украинских военнослужащих, которые не покинули территорию Крыма и фактически предали украинской присяге, составляет более восьми тысяч человек. Все они объявлены в розыск, им объявлены подозрения, выдвинутые все предохранительные меры, которые дадут возможность в случае их пересечения границы в Украину задержать и передать украинскому суду", — сообщил Матиос.

По его словам, Украина не может объявить подозрения главарям террористических псевдо-образований ДНР и ЛНР из-за несовершенного отечественного законодательства.

На вопрос, почему до сих пор не осуждены военные преступники или террористы, такие как Плотницкий или Захарченко и все руководители ДНР и ЛНР, Матиос отметил, что есть такие юридические коллизии и пробелы, которые не дают возможности это сделать.

Напомним, ранее нардеп Андрей Парубий заявил, что военные, которые дислоцировались в Крыму во время захвата российскими "зелеными человечками" полуострова, отказывались выполнять приказы Александра Турчинова, который на тот момент исполнял обязанности президента.

Видео: 5 канал