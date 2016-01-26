В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики обстреливали силовиков

Во вторник, 26 января, в зоне АТО на Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины", обстреливая позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористов на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"Девять раз оккупанты открывали огонь по опорным пунктам военных в Песках. Противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы, работал вражеский снайпер", — отметили военные.

Наемники также нарушали "тишину" в районе Опытного и шахты Бутовка, недалеко от Новгородского они обстреляли позиции воинов из автоматического гранатомета и БМП, а возле Зайцевого по укреплениям силовиков вели огонь из гранатометов и миномета.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України