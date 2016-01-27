В России заявили: Донбасс — это часть Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Донбасс является частью Украины.

По его мнению, Россия заинтересована в территориальной целостности Украины, пишет "МК".

"Донбасс из состава Украины не выходил. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина сохранилась как единое государство, и совсем не заинтересованы в ее распаде", — отметил Патрушев.

Кроме того, он заявил, что необходимо выполнять Минские договоренности, но в то же время засомневался, "есть ли такая готовность у властей в Киеве".

Он также заявил, что и в "России и в Украине проживает, по сути дела, один народ, который пока разделен. На Украине неизбежно настанет время переосмысления того, что сейчас делается. В конечном итоге нормальные отношения между нашими странами обязательно восстановятся".

Как сообщалось, 25 января Путин назвал "бредовым" предлог, из-за которого Донбасс в советский период был передан Украине. По его словам, Ленин выступил за то, чтобы "СССР образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза — это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности".

"При этом границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. В Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата в Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Это бред какой-то", — заявил Путин.

После чего Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ответил, что Путина никто не спрашивал, когда формировались границы Украины.