Турчинов: Путина никто не спрашивал, когда Донбасс передавали Украине

Президента России Владимира Путина никто не спрашивал, когда формировались границы Украины.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет Интерфакс-Украина.

"Касательно последнего заявления Путина, когда он публично ставит под сомнение все границы, которые были сформированы после Второй Мировой войны. Так, во время своего выступления в Кремле он публично поставил под сомнение, что не правильно, с его точки зрения, произошла передача Донбасса Украине.

Во–первых, Путина никто не спрашивал, когда формировались границы Украинского государства. А во-вторых, такие публичные заиления — это база, скажем так, для военной агрессии против нашего государства. Это руководитель страны, который ставит под сомнение все границы Европы, которые были сформированы после Второй мировой войны " — заявил Турчинов на встрече с руководством ГК "Укроборонпром".

Как сообщалось, 25 января Путин назвал "бредовым" предлог, из-за которого Донбасс в советский период был передан Украине. По его словам, Ленин выступил за то, чтобы "СССР образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза — это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности".

"При этом границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. В Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата в Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Это бред какой-то", — заявил Путин.