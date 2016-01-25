Экс-советник Путина: Кремль хотел захватить почти половину Украины

Кремль относил к своему проекту "Новороссия" восемь областей Украины, включая Киев, но ограничился "малым планом" — частью Донецкой и Луганской областей

Об этом заявил российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

"Аннексия Крыма казалась для Путина недостаточным инструментом для удержания Украины в сфере орбиты Кремля. Для этого началась операция — не столько на Донбассе, сколько в "Новороссии" (к своему проекту "Новороссия" Кремль относил восемь областей Украины —Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Днепропетровскую, — ред.).

Не случайно Путин в своем выступлении в апреле 2014 года, так называемой "новороссийской речи", обрисовал границы того квазигосударственного образования, которое он, судя по всему, по советам коллеги Медведчука (украинского политика Виктора Медведчука, — ред.), планировал создать на юго-востоке Украины.

Иными словами, задача состояла в том, чтобы оторвать от Украины территории и население, составляющие примерно половину государства (включая Киев, — ред.). А потом создать в этом регионе квазигосударственное формирование, подотчетное и подчиненное Кремлю. Это нужно было, чтобы не допустить ухода остальной части Украины на Запад, а также для того, чтобы ослабить государство в целом и держать его полностью под своим контролем.

Однако, отмечает эксперт, в 2014 и 2015 году полностью его (план по захвату части Украины, — ред.) реализовать не удалось, но Москва смогла отгрызть два кусочка Луганской и Донецкой областей.

Получается, что большой план Кремля реализован не был, поэтому РФ приступила к выполнению "малого плана", программы-"минимум", — подчеркнул Илларионов.

Напомним, немецкий политолог Андре Хертель заявлял, что Путин не знал, вторгаясь в Украину, сколько ее территории захватит.