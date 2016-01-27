Курс Минагрополитики является реформаторским — аграрий

Выбранный Министерством аграрной политики и продовольствия курс, действительно, является реформаторским. Часть реформ уже внедрены в жизнь, другие — на подходе.

Об этом заявил председатель правления ОАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко.

"Однако следствием политического решения об отставке министра (Алексея Павленко) может стать замена руководства в ряде компаний — субъектов хозяйствования, которая будет носить негативные последствия для реального сектора экономики, в частности для сельхозпроизводителей, переработчиков. И как следствие — для конечных потребителей — жителей Украины", — заявил аграрный эксперт.

По мнению Радченко, Минагрополитики соблюдает политику невмешательства в хозяйственную деятельность предприятия, тогда как раньше была выстроена вертикаль принятия решения и сбора "денежных потоков".

Что касается работы ПАО "Аграрный фонд", то министерство как государственный орган обеспечивает оперативный контроль в рамках стратегии развития государства и области и обеспечения продовольственной безопасности. Аграрный фонд имеет возможность реализовывать свои инициативы, рыночные продукты и механизмы, которые в конечном итоге способствуют лучшей сотрудничества участников рынка и увеличению финансового результата для государства.