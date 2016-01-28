Украина обвинила боевиков в политическом шулерстве: карты на стол или не о чем говорить

Украина резко отреагировала на попытку представителей России, ДНР и ЛНР выдвинуть ультиматум Киеву и на заседании политической подгруппы Трехсторонней группы в Минске потребовать изменений Конституции Украины и статуса оккупированных территорий, обвинив боевиков в политическом шулерстве.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы Роман Безсмертный рассказал в эфире "112 Украина".

"Все это — информационная война и определенные подтасовки. У меня есть бумаги, которые были распространены сегодня в политической подгруппе. Речь о внесении изменений в украинскую Конституцию, статью 133. Тут речь о полномочиях и статусе отдельных районов. Это юридически безграмотный документ", — сказал Бессмертный.

По его словам, он сказал представителю РФ на переговорах в Минске Борису Грызлову, в присутствии представителя от украинской стороны, что или "они выкладывают карты на стол и мы говорим честно или не о чем говорить".

"Я сказал им, что рассматривать такие решения, это дело украинского парламента", — подчеркнул Безсмертный. Он отметил, что эти документы это "политическое, дипломатическое шулерство".

Напомним, ранее Безсмертный заявил, что слова президента РФ Владимира Путина о необходимости включения в Конституцию Украины на постоянной основе закона об особом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию по всей стране.