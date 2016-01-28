Рада сменила регламент по изменению в Конституцию

Верховная Рада Украины предусмотрела в регламенте норму, согласно которой принятый в первом чтении и не рассмотренный в целом на следующей очередной сессии проект изменений в Конституцию Украины можно рассматривать на следующей после нее очередной сессии.

Соответствующий законопроект №3812 поддержали 229 нардепов, пишет РБК-Украина.

Как говорится в согласно пояснительной записке, ст. 158 Конституции (согласно которой рассмотренный, но не принятый Радой проект изменений в Конституцию, может быть внесен в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту) допускает возможность принятия изменений в Основной закон на любой следующей после той сессии, на которой он был предварительно одобрен.

Документом предлагается предусмотреть в регламенте, что новоизбранный парламент может рассматривать в целом проект изменений в КУ, принятый парламентом предыдущего созыва в первом чтении, но не поставленный на голосование во втором.

Кроме того, в проекте закона предусматривается изъять из регламента положение о возможности принятия изменений в Конституцию Украины в первом чтении на внеочередной сессии.

Напомним, ранее эксперт Сергей Таран объяснил, зачем Украине цирк с изменениями Конституции.