Эксперт о попытках России уйти из-под санкций: ее неизбежно ждет экономическая катастрофа

Неожиданное требование представителей России, ДНР и ЛНР, выдвинутое вчера в Минске на заседании рабочей подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, о внесении изменений в Конституцию Украины и статус оккупированных территорий — это попытка РФ показать успех переговоров и выйти из-под санкций Запада.

Об этом директор Международного института демократий Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Нынешние попытки закрепить в Конституции Украины особый статус Донбасса — это попытки именно России, а не боевиков. Принимать какие-либо предложения боевиков просто несерьезно, потому что таким образом боевики становятся стороной переговоров", — говорит политический эксперт.

"Россия и так постоянно настаивает на необходимости прямого диалога между Киевом и Донбассом. Поэтому предложения боевиков нужно просто игнорировать, ведь они выносятся не для того, чтобы мы их рассматривали и обсуждали, а для того, чтобы воспринимали боевиков всерьез, как одну из сторон переговоров", — подчеркнул политолог.

По его мнению, Россия будет активно пытаться изменить нашу Конституцию и влиять на процесс ее написание.

"Поскольку этот год будет критичным для РФ, ей необходимо серьезно постараться, чтобы добиться снятия санкций, введенных против нее, иначе ее ждет неизбежная экономическая катастрофа. А для этого России необходимо выйти хоть на какой-то результат переговоров. Выводить войска она не будет, а вот внести такие изменения в Конституцию, чтобы оккупированная боевиками территория имела своего рода право вето на принимаемые Киевом решения, Россия считает возможным. Это будет ее условием для частичного выведения российских войск", — заметил Сергей Таран.

"По сути, задача РФ сейчас — превратить Украину в Боснию и Герцеговину, где часть территории внутри страны имеет особый статус, к тому же, там нет вертикали власти. Россия стремится сделать такой же и Украину. Таково условие России для установления мира. А давить РФ будет на Украину, как всегда, угрожая войной. Тут ничего нового", — считает эксперт.

"Переговорный процесс при этом может оставаться в тупике довольно долго, но даже если так, то время работает на Украину и против России", — резюмировал директор Международного института демократий.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы Роман Безсмертный отреагировал на ультиматум россиян и сепаратистов Донбасса и обвинил боевиков в политическом шулерстве.

фото: radius72.ru