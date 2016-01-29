Конституционная игра: удастся ли России навязать Украине свою редакцию изменений

В очередной раз Россия и боевики пытаются законодательно и на постоянной основе закрепить особый статус Донбасса. Так, представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Донбасс должен получить особый статус на постоянной основе по формуле, предложенной главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. При этом один из главарей ДНР Денис Пушилин предлагал рассмотреть "компромиссный вариант" поправок в Конституцию Украины, который, по его словам, "дает реальные гарантии особого статуса Донбасса".

В свою очередь представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил о манипуляциях, которые оппоненты проводят во время заседания подгруппы, а также рассказал, что представляет собой представленный российской стороной вариант изменений Конституции.

"Что касается этого "документа", то он имеет отношение к процессу, как я к балету. Ответ наш очень простой — процедура по внесению изменений в Конституцию находится в распоряжении суверенного украинского народа и им на то уполномоченного органа — ВР. И этот орган будет принимать решение, что и как делать. Поэтому записки без адреса и подписи надо винтом цеплять, а не передавать украинской делегации и тем более представителю и председательствующему от ОБСЕ ", — заявил Безсмертный.

Эксперты рассказали "Главреду", почему российская сторона и боевики именно сейчас активизировали свои усилия вокруг темы внесения изменений в Конституцию Украины, закрепив в ней особый статус Донбасса, какие аргументы и рычаги давления может применять Россия, чтобы принудить Украину принять выгодный Кремлю вариант изменений, а также что ждет переговорный процесс, учитывая, что позиции сторон по данному вопросу пока что непримиримы.

Директор Международного института демократий Сергей Таран:

Нынешние попытки закрепить в Конституции Украины особый статус Донбасса — это попытки именно России, а не боевиков. Принимать какие-либо предложения боевиков просто несерьезно, потому что таким образом они становятся стороной переговоров. Россия и так постоянно настаивает на необходимости прямого диалога между Киевом и Донбассом. Потому предложения боевиков нужно просто игнорировать, ведь они выносятся не для того, чтобы мы их рассматривали и обсуждали, а для того, чтобы воспринимали боевиков всерьез, как одну из сторон переговоров.

Россия будет активно пытаться изменить нашу Конституцию и влиять на процесс ее написания. Поскольку этот год будет критичным для РФ, ей необходимо серьезно постараться, чтобы добиться снятия санкций, введенных против нее, иначе ее ждет неизбежная экономическая катастрофа. А для этого России необходимо действительно выйти хоть на какой-то результат переговоров. Выводить войска она не будет, а вот внести такие изменения в Конституцию, чтобы часть оккупированной боевиками территории имела своего рода право вето на принимаемые Киевом решения, Россия считает возможным. Это будет ее условием для частичного вывода российских войск. По сути, задача РФ сейчас — превратить Украину в Боснию и Герцеговину, где часть территории внутри страны практически имеет особый статус, к тому же, там нет вертикали власти. Россия стремится сделать такой же и Украину. Таково условие России для установления мира.

А давить РФ будет на Украину, как всегда, угрожая войной. Тут ничего нового.

Переговорный процесс при этом может оставаться в тупике достаточно долго, но даже если так, то время работает на Украину и против России.

Политический аналитик Александр Палий:

Почему Россия сейчас начала активно навязывать нам особый статус Донбасса? Потому что необходимо выполнять Минские соглашения. И потому что российская экономика истощается, и РФ пытается выйти из-под санкций, чтобы иметь возможность кредитоваться на Западе. Потому-то Россия сейчас стремится законсервировать этот конфликт на своих условиях. Нашей дипломатии при этом необходимо быть крайне жесткой.

Чтобы добиться своего — законодательного закрепления особого статуса Донбасса, Россия может давить на Украину посредством военных действий на востоке страны, посредством диверсий, а также заставляя Запад оказывать давление на Киев. Экономических рычагов давления у РФ сегодня нет, поскольку этот ресурс у нее полностью исчерпан.

При этом экономические рычаги давления на Россию со стороны Запада и Украины все еще остаются. И они весьма серьезные и болезненные для РФ. Например, в прошлом году мировая экономика выросла на 2%, а российская упала на 4%. И в этом году будет нечто подобное, то есть Россия деградирует, тогда как весь мир развивается.

Украине не стоит торопиться и изменять Конституцию так, как того хочет Москва. Надо осуществлять шаги в том порядке, который закреплен в Минских соглашениях. Если пункт о выведении с оккупированной части Донбасса российских войск, всех россиян и техники стоит до пункта о внесении изменений в Конституцию Украины, то нужно действовать именно в такой последовательности, идти по порядку.

Прежде всего, необходимо создать механизм верификации того, покинули ли российские военные и техника территорию Украины, и создать условия для того, чтобы представители ОБСЕ могли контролировать украинско-российскую границу и фиксировать факты ее пересечения, проверять паспорта боевиков (определять, украинский или российский паспорт), проверять технику (российские или украинские номера на ней, и, если она российская — пусть убирается вон).

Россия сейчас очень уязвима, и она сама себя довела до такого состояния. Украине необходимо, вцепившись в букву соглашений, отстаивать свою позицию.

Переговорный процесс, по идее, не должен зайти в тупик, поскольку есть Минские соглашения. И Украина, соблюдая букву этого документа, должна требовать выполнения всех его пунктов, в том числе пункта 10, который говорит о необходимости вывода с Донбасса российских войск, а только потом переходить к выполнению пункта 11-го, который говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины. Почему нам так важно добиться вывода всех российских войск? Потому что, когда с Донбасса уйдут все россияне, в том числе с административных и военных должностей, останутся только террористы, неспособные контролировать захваченные территории, и они в который раз докажут свою никчемность.

Россия не воспринимает пункт о необходимости вывода своих войск с Донбасса. Она отнекивается, утверждая, что техника у боевиков — не российская, а неизвестно чья, была их, а сейчас уже не их. Но если там написана буква, то нужно эту букву показывать всем: и французам, и немцам, и всем-всем. Это важно.

На Западе понимают вес соглашений, понимают, что ими нельзя манипулировать. Соответственно Украина должна четко артикулировать все выигрышные для себя позиции, которые закреплены в Минских соглашениях.

Политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил:

Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины — основная цель Путина. Захарченко и Плотницкий не являются политически самостоятельными фигурами, они полностью управляемые марионетки России. Политическое решение было принято еще в начале оккупации Донбасса и сводилось к одному: Россия не намерена включать Донбасс в свой состав, ей также не нужны на границе неуправляемые террористические группировки, поскольку они представляют угрозу самой России, и она будет вынуждена их подкармливать. Ее задача — вернуть эти территории Украине с особым статусом глубокой автономии и правом вето на ключевые решения внешней и внутренней политики.

Эта схема не нова, она применялась по отношению к Приднестровью и называется "план Козака" (один из бывших чиновников МИД РФ, специалист по международным спецоперациям). Этим планом для Приднестровья предусматривался тот же сценарий, что и сейчас для Украины: мы полностью возвращаем эту территорию в состав вашей страны, это ваш стопроцентный суверенитет, ваша территория, но — вы должны предоставить ей глубокую автономию и четко закрепить на конституционном уровне право этой территории на вето при принятии внешне- и внутреннеполитических решений.

Уже несколько раз, особенно в кулуарных беседах, когда готовился Минск-2, Россия жестко на этом настаивала. Это основная цель России в отношении Донбасса: он должен быть украинским, но Россия посредством особой автономии Донбасса должна фактически руководить Украиной, то есть цель — ликвидировать правосубъектность Украины. Наши политики в этом контексте любят говорить, что "Путину нужен не Донбасс, а вся Украина", то есть посредством Донбасса он хочет получить контроль над ней.

Почему именно сейчас Россия активно взялась за этот вопрос? Потому что стала просматриваться ситуация с оттягиванием дедлайна по внесению изменений в Конституцию. У нас есть политики, которые борются против законодательного закрепления децентрализации, объявляя это "планом Путина" и т.п. (большего маразма просто не придумать), и вот они сумели сорвать принятие соответствующих изменений Конституции. Казалось, пройдет неделя, и эти изменения будут похоронены навсегда, и придется стартовать с нуля с новым конституционным процессом. Но юристы нашли лазейку относительно того, когда во втором чтении должна быть принята новая редакция изменений Конституции — не на той же сессии, а спустя время, чтобы общество, юристы, законодатели смогли все проанализировать, а для этого нужна другая сессия, и чем больше разрыв, тем лучше.

Если такое решение будет принято, то это значит, что были напрасны все усилия России, предпринятые внутри Украины с поднятием бури вокруг конституционного процесса, убийством нацгвардейцев под Верховной Радой (хочу посмотреть на того украинского политика, который будет заявлять, что это обошлось без российских спецслужб). Внесение изменений в Конституцию похоронено, к ним год нельзя возвращаться, и сейчас нужно делать что-то новое, потому что минский процесс этого требует. И тут оказывается, что появится решение КС, которым будет оттянут этот дедлайн.

Поэтому Россия сейчас и хочет вклиниться в конституционный процесс, чтобы не допустить децентрализации и начать совершенно другую дискуссию о том, что нужны изменения другого плана, не связанные с децентрализацией, которые предусматривают или федерализацию Украины, или глубокую автономию для Донбасса. Вот почему это происходит сейчас.

Вдруг оказалось, что у Порошенко есть, как минимум, полгода, когда он может торговаться с парламентом и принять редакцию закона, которая будет просто убийственной для России, потому что она полностью и окончательно похоронит вопрос об автономии Донбасса. Дедлайн отложен, а Россия рассчитывала, что 1 февраля все изменения будут похоронены, и она получит все карты в руки, но вышло все не так. Потому-то сейчас и активизировались обстрелы на фронте и началось политическое давление, причем внутри страны оно тоже сильно будет разворачиваться. Почему Россия думает, что может вмешаться в конституционный процесс? Потому что у нее есть внутри Украины союзники среди наших политиков. Чтобы быть союзником Путина не нужно подписывать с ним соглашения или брать от него деньги, нет. Для этого достаточно быть управляемым или спекулятивным политиком, который хочет грязных игр. А таких в Украине достаточно.

Сейчас Путин может просто потирать руки: он добился блокирования невыгодных для него реформ и пытается навязать тот ход событий, который выгоден ему. До того для него все выглядело безнадежно: принимаются изменения о децентрализации — и тема закрыта, никогда Донбасс не будет иметь автономные права. А тут внезапно сложились новые обстоятельства, и потому Путин сейчас пытается максимально давить на нас.

Переговорный процесс при этом может частично зайти в тупик. Спасает то, что ситуация в России не самая лучшая, там уже и люди начинают возмущаться последствиями санкций, мол, зачем нам этот Крым и Донбасс, почему мы должны финансировать авантюру в Украине и т.д. И в России такие настроения будут только нарастать. Гидра сепаратизма и федерализма могла быть остановлена закреплением децентрализации (мы выполнили пункт Минских договоренностей, приняли децентрализацию, поэтому — извините — но к этому вопросу мы больше не возвращаемся и не сможем предоставить вам никакого автономного статуса; сделали бы так и получили бы святое спокойствие),

Сейчас же Россия может идти двумя путями. Первый — дальше дестабилизировать ситуацию в Украине, удерживая ее в подвешенном состоянии, давить, чтобы Донбассу дали реальный особый статус — автономию. Это будет просто ужасно, потому что можно будет вообще списывать Украину: если будет закреплен автономный статус Донбасса, мы потеряем какую-любо правосубъектность государства. Второй путь — дипломатический. До того, пока не была найдена лазейка с Конституционным судом, позволяющая отложить рассмотрение изменений и отсрочить дедлайн дальше 1 февраля, Путин всячески настаивал на том, что Украина сорвала один из пунктов Минских договоренностей, не проголосовала децентрализацию и уже никогда этого не сделает. Такая иезуитская игра: сначала Россия делает все, чтобы Украина не проголосовала децентрализацию, а потом бьет именно по этому месту.

Сейчас у Порошенко появился новый козырь: видя, что будет отсрочка по окончательному принятию изменений Конституции, можно говорить, что Украина примет свою редакцию изменений Конституции, но только после того, как будут выполнены все предыдущие пункты Минских договоренностей. А предыдущие пункты — это военная и гуманитарная часть: обмен военнопленными, полное прекращение обстрелов, допуск представителей ОБСЕ абсолютно всюду, восстановление украинско-российской границы. Сейчас позиция Украины должна сводиться к тому, что мы изменим Конституцию, найдем голоса, но выполните предыдущие пункты соглашений. Это существенно усложнит ситуацию для России, и, если бы ее экономическое состояние было лучше, она бы все решала мощнейшими обстрелами из "Градов" и "Смерчей". Но в нынешней ситуации РФ на это пойти не может.

Пока окончательно не сорван конституционный процесс по децентрализации, и пока мы можем показывать, что Россия срывает договоренности, а не мы, время играет на нас. Но можно не сомневаться, что, имея возможность давить на Украину в конституционном процессе, Путин будет дальше дестабилизировать ситуацию в стране и регулярно организовывать вспышки обстрелов на востоке.