Россия деградирует, пока весь мир развивается — эксперт

Попытка России навязать Украине внесение изменений в Конституцию и добиться особого статуса для оккупированных районов Донбасса вызвана ее желанием законсервировать конфликт на востоке нашей страны.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Почему Россия сейчас начала активно навязывать нам особый статус Донбасса? Потому что необходимо выполнять Минские соглашения. И потому что российская экономика истощается, и РФ пытается выйти из-под санкций, чтобы иметь возможность кредитоваться на Западе. Потому-то Россия сейчас стремится законсервировать этот конфликт на своих условиях. Нашей дипломатии при этом необходимо быть крайне жесткой", — подчеркнул политический эксперт.

"Чтобы добиться своего — законодательного закрепления особого статуса Донбасса, Россия может давить на Украину посредством военных действий на востоке страны, посредством диверсий, а также заставляя Запад оказывать давление на Киев. Экономических рычагов давления у РФ сегодня нет, поскольку этот ресурс у нее полностью исчерпан", — считает политолог.

Он напомнил, что при этом экономические рычаги давления на Россию со стороны Запада и Украины все еще остаются: "И они весьма серьезные и болезненные для РФ. Например, в прошлом году мировая экономика выросла на 2%, а российская упала на 4%. И в этом году будет нечто подобное, то есть Россия деградирует, тогда как весь мир развивается".

Палий уверен, что Украине не стоит торопиться и изменять Конституцию так, как того хочет Москва. Надо осуществлять шаги в том порядке, который закреплен в Минских соглашениях: "Если пункт о выведении с оккупированной части Донбасса российских войск, всех россиян и техники стоит до пункта о внесении изменений в Конституцию Украины, то нужно действовать именно в такой последовательности, идти по порядку".

"Прежде всего, необходимо создать механизм верификации того, покинули ли российские военные и техника территорию Украины, и создать условия для того, чтобы представители ОБСЕ могли контролировать украинско-российскую границу и фиксировать факты ее пересечения, проверять паспорта боевиков (определять, украинский или российский паспорт), проверять технику (российские или украинские номера на ней, и, если она российская — пусть убирается вон)", — говорит эксперт.

"Россия сейчас очень уязвима, и она сама себя довела до такого состояния. Украине необходимо, вцепившись в букву соглашений, отстаивать свою позицию", — подчеркнул политолог.

Напомним, директор Международного института демократий Сергей Таран в комментарии "Главреду" заявил, что Россия пытается из-под санкций Запада, однако ее ждет неизбежная экономическая катастрофа.

фото: michalzak.net