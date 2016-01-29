Кадровые перестановки в Кабмине: под какими министрами шатаются кресла?

Вопрос отставки Кабинета министров может быть рассмотрен только после отчета правительства о работе за год в Верховной Раде, который должен состояться 5 февраля. Об этом рассказал руководитель фракции БПП Юрий Луценко.

Однако видение того, как именно должен быть переформатирован Кабмин, у представленных в парламенте политических сил разные. Так, "Батьківщина" и "Самопоміч" требуют уволить с должности премьера Арсения Яценюка и отправить в отставку все правительство сразу. В свою очередь БПП и "Народный фронт" считают нужным заменить лишь нескольких министров.

Эксперты рассказали "Главреду", какие ротации возможны в правительстве и почему, грозит ли всему Кабмину отставка, а также каковы риски для нынешнего премьер-министра.

Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Возможны два варианта развития событий. Первый предполагает, что будет отправлен в отставку весь состав Кабинета министров. Второй — отставки Кабмина не будет, но произойдет ротация в составе правительства на определенных должностях.

Основными промоутерами первого варианта выступают "Батьківщина" и Радикальная партия. Реализация этого сценария, в первую очередь, направлена на то, чтобы сместить Арсения Яценюка с должности премьер-министра, заменив его кандидатурой, которая будет согласована с другими фракциями коалиции. Сейчас называют многих претендентов, я не буду их перечислять. Но главная цель при этом — смена премьер-министра. Но в этом случае возникают вопросы о том, согласится ли "Народный фронт" оставаться в коалиции, если Яценюк не будет премьером. Пока, судя по высказываниям представителей "Народного фронта", партия к этому не готова. В таком случае она, возможно, выйдет из коалиции. Тогда возникает вопрос — а в каком же формате будет существовать коалиция, ведь, помимо депутатских групп и Оппозиционного блока, не из кого формировать коалицию при отсутствии "Народного фронта". А дальше возникнет правительственный кризис из-за неспособности Верховной Рады сформировать коалицию. Соответственно, появляется необходимость проведения досрочных выборов.

Возможно, это и является второй целью. Потому что именно "Батьківщина" после улучшения ее результатов на местных выборах может рассчитывать на получение в будущем парламенте большего количества мест, нежели в нынешнем.

Однако такой вариант предусматривает длительный период дестабилизации — приблизительно семь месяцев (от момента принятия решения об отставке до формирования нового состава Кабинета министров после выборов ВР). В такой ситуации деятельность и Верховной Рады, и правительства будет в значительной степени дестабилизирована со всеми вытекающими последствиями в социально-экономической сфере, в политических процессах в стране, да и вообще, для общего состояния дел и будущего.

Но этот первый сценарий может не иметь таких последствий, если "Народный фронт" согласится на другую кандидатуру премьера и не будет выходить из коалиции. Но сейчас я таких предпосылок не вижу, как и не вижу такой кандидатуры.

Второй вариант более мягкий, при котором премьер остается на своей должности, правительство остается в том же утвержденном ранее статусе, не принимается решение об отставке, но происходит замена отдельных министров, вице-премьеров. Вот вокруг этих тем сейчас и идут дискуссии: на каких условиях БПП, "Народный фронт", "Батьківщина" и Радикальная партия согласятся на переформатирование правительства таким образом. Многое будет зависеть от того, кто на какие должности будет претендовать.

Уже говорилось, что может быть учреждена должность первого вице-премьер-министра, которой сегодня в правительстве нет, и займет ее представитель БПП. Также президентская фракция будет претендовать на то, чтобы назначить своего представителя на должность министра внутренних дел, чтобы замкнуть на президенте контроль над силовым блоком.

Также сейчас речь идет о том, что может быть учреждена должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. На нее также назывались кандидатуры из Администрации президента. Это делается для того, чтобы ослабить в такой конфигурации премьер-министра, которым останется при этом Арсений Яценюк.

Что касается других должностей, то мы уже сейчас видим, что в правительстве пустует несколько министерских кресел, или какие-то министры находятся в наполовину подвешенном состоянии. Нет министра экологии, даже исполняющего обязанности. Подал в отставку, но она еще не проголосован, министр инфраструктуры. Говорил о своей вероятной отставке министр информации. Также собирались подписи против вице-премьера по гуманитарной политике, министра культуры Кирилленко. Эти должности наиболее на слуху, и ведутся консультации относительно претендентов на эти должности между участниками процесса. Думаю, этот процесс будет продолжаться в ближайшие дни, которые как раз даются для того, чтобы правительство подготовило свой отчет о деятельности за год. В зависимости от того, насколько результативным будет процесс, и будет выбран один из вариантов, который будет реализован.

В принципе, поднять вопрос об отставке, о недоверии к правительству можно непосредственно после отчета. Но для этого нужно иметь уже собранные 150 подписей депутатов. Если начнется процесс сбора подписей, и в нем примет участие фракция БПП, то он будет восприниматься коллегами из "Народного фронта", как подготовку к сценарию, предполагающему смену премьер-министра. Это тоже будет отдалять достижение какого-либо кадрового компромисса по обновленному Кабмину.

Сейчас оба варианта можно рассматривать как одинаково возможные. И дальнейшее развитие будет зависеть от нынешних кадровых договоренностей, а также ряда других вопросов, в частности, о внесении изменений в Конституцию.

Политолог, директор компании "GMTGroup" Анатолий Луценко:

Сегодня шатаются кресла под всеми министрами. Единственный, кто за всю историю деятельности нынешнего правительства не был замешан ни в каких скандалах и доказал свою эффективность на должности министра молодежи и спорта, — Игорь Жданов. А что касается всех остальных членов правительства, то, даже проведя элементарный контент-анализ сообщений СМИ, можно сделать вывод об их крайней неэффективности.

Так же нынешних министров оценивает и большинство украинских избирателей. К примеру, электоральная поддержка премьерской партии сегодня не превышает 2%. Соответственно, легитимность нынешнего Кабинета министров крайне невелика. Ведь помимо правовой легитимности, есть еще общественное мнение и доверие людей к тому или иному политику, в данном случае — ко всему правительству.

Единственный выход, который я вижу, — перевыборы, как можно скорее. Нужно выстраивать парламент, адекватный общественным ожиданиям и стремлениям.

Что касается варианта, о котором говорила Юлия Тимошенко, — отправить в отставку весь Кабмин разом, то думаю, в данном случае Юлия Владимировна едва ли не впервые проявила себя как мудрый политик. Я редко с ней соглашаюсь, но в этом случае согласен на 100%. Потому что такова мировая практика. В любой стране Европейского Союза премьер, имея столь низкий уровень общественного доверия, уже давно подал бы в отставку вместе со всеми членами правительства. Вспомните, ведь уровень доверия к Яценюку был очень высокий — около 20%, но он утрачен.

Сейчас можно, как в детской песочнице, выстроить какой-то призрачный замок в украинском правительстве в виде конфигураций, квотного распределения, дать несколько министров, входящих в орбиту премьера. Такой вариант возможен. Однако такого рода конструкция нежизнеспособна и рухнет сразу, как только, скажем, потечет первая вода на Закарпатье.

Если говорить о наиболее достойных кандидатурах на должности министров, то нужны выборы, новая коалиция, а, согласно Конституции, действующая коалиция формирует правительство. Так что пускай избиратели дают ответ, кто является наиболее достойной кандидатурой на должности того или иного министра. Это мировая практика, по-другому это не работает.

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко:

Под многими министрами нынешнего Кабмина шатаются кресла, причем шатаются по разным причинам: под одними шатаются, потому что они входят в список президента, а он ими не доволен, под другими — потому что они ближе к премьер-министру. Проблема в том, что наше правительство очень неоднородное.

Но главное сейчас — не персоналии, потому что они все равно не станут сенсацией. Главное, что Кабмин подвергнется перестройке, там появятся новые люди, скорее всего, на должностях вице-премьеров. Скорее всего, появится должность первого вице-премьера, и ее займет замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук. Это станет существенным изменением: предполагается, что он составит сильную внутриправительственную оппозицию Яценюку. Они похожи по характеру, оба харизматичны. При этом Ковальчуку нечего терять, кроме собственных цепей, он уходит из АП, но получает некую публичность (чего он всегда хотел).

Кроме того, появится должность вице-премьера по евроинтеграции, потому что Запад устал толкать нас в спину и требует человека, через которого западные политики могли бы поддерживать контакт с Украиной. Потому что нынешний министр иностранных дел все-таки не нашел себя в большой украинской дипломатии, фактически всю работу за него делает президент, и президенту это нравится — он одновременно и Верховный главнокомандующий, и министр иностранных дел. Но для Запада в связи с многочисленными программами, которые проводятся с Украиной, нужен человек, который был бы на связи. Кто станет таким человеком — сказать трудно.

Так что, прежде всего, Кабмин ждет перестройка, и у нас появятся, как минимум, две новые должности. А с ротацией министров все очень просто — все будет зависеть от степени криминальности обвинений. Министры будут уходить по мере того, как будут возбуждаться дела из-за коррупции того или иного министра.

Для Яценюка сейчас риски не велики. Он уже не опирается на большинство. Его фракции нечего терять, она держится за премьер-министра. А без фракции "Народный фронт" нет нынешней парламентской коалиции. А Яценюк ориентируется не столько на всю коалицию, сколько на международные финансовые институты, которые дают ему деньги и с него спрашивают.

Поэтому я ожидаю переформатирования Кабмина, смены министров, но сам премьер-министр пока вне зоны риска и должность сохранит. Но это не значит, что против него не будут вестись бои. Однако тут ничего не поделаешь, я не знаю у нас ни одного главу правительства, премьерство которого бы проходило спокойно.

Что касается слов Тимошенко о том, что в отставку необходимо отправить все правительство сразу — а чего мы можем ожидать от Тимошенко? Она — один из кандидатов на пост премьер-министра. Естественно, она не пойдет в старый Кабмин, и ее требование абсолютно логично. Если она хочет быть премьером, ей нужно менять все правительство. Если она придет в старое, то худшего положения просто не придумать — любой премьер хочет свой Кабмин. Поэтому Тимошенко, естественно, ставит вопрос о смене всего правительства — от премьера до состава. Посмотрим, сможет ли она договориться, но мне кажется, что у нее тоже нет большинства. Хотя понятно, что она — полноценный премьер-министр, и уже дважды занимала эту должность.

Надежда Майная