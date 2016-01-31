Россия, как сказочная ведьма: эксперт дал рецепт мести Путину

Профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов поделился одним из секретов реформ в Грузии.

Об этом он написал в колонке в журнале "Новое время".

"У нас в стране изменения проводились назло. Назло Путину. Назло тому, кто начал издеваться над грузинами, депортировал несколько тысяч человек в 2006 году из своей вечно встающей с колен страны, запретил грузинское вино и минеральную воду. Назло России, которая в начале 90 х годов оккупировала Абхазию и Южную Осетию, вынудив 350 тыс. этнических грузин покинуть родные Сухуми, Гагры, Очамчири и Пицунду. Назло — потому что все эти годы Кремль врал, обещая урегулировать ситуацию, вернуть беженцев в их дома. Врал и финансировал марионеточные режимы, размещая свои военные базы. Абхазы и осетины думали, что независимость — как манна небесная, а за 23 года они потеряли родные языки и национальную культуру, на которые Кремлю глубоко наплевать, поскольку ему нужна территория, а не люди.

Назло Путину — это не значит, что об этом говорили. Нет, назло делали молча. Молча добились энергонезависимости, молча создали лучшую полицию в Европе, молча провели реформу образования, и каждый первоклассник стал получать от государства в подарок нетбук, а выпускник — бесплатный ноутбук. Молча избавились от воров в законе — одних успели посадить, другие бежали из страны. Молча освободились от коррупции, и теперь в Грузии стыдно получать или требовать взятку. Молча и кропотливо разработали грузинский бренд, не имеющий аналогов в мире, — дома юстиции, где можно за 6–7 минут зарегистрировать НПО [неприбыльная организация], за 7–8 минут оформить купчую на квартиру или землю, жениться в несколько минут, получить еще более 300 услуг. Раньше за взятку, цветы и коробку конфет, теперь несколько минут в очереди — и все", — пишет профессор.

"Если покопаться в отношениях Украины и Российской империи, то поводов для мести тоже найдется предостаточно. Россия, как сказочная ведьма, — ей всегда становится плохо от того, что другие начинают жить лучше.

Украинцы, мстите, как грузины, и вы поймете, что это — верный и главный сейчас стимул стать лучше. Это единственная возможность избавиться от империи и "совка", — написал Панфилов.

Напомним, ранее российский политолог объяснил новую задумку Кремля по Украине.