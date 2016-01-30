Президент Эстонии об агрессивной России: способна на неожиданные ходы

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, поведение Российской Федерации совершенно непредсказуемо, она способна на неожиданные ходы.

Об этом он сообщил в интервью газете Postimees, пишет Интерфакс.

В то же время политик уточнил, что в регионе Балтийского моря наблюдается довольно агрессивное поведение РФ.

"26 февраля исполнится два года после захвата РФ украинского Крыма. За эти два года очень многое и так быстро изменилось, что ничто предсказать, по моему мнению, невозможно", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, "аннексия Крыма нарушила основы международного права, Хельсинские соглашения, даже Хартию ООН, на основании которой границы не меняют военной силой", а ожидать, что "все хорошо и все успокаивается" нет оснований.

"Поход в Сирию — совершенно новое дело, никто из нас не мог этого предсказать. Так что я верю, что в будущем мы увидим различные неожиданные ходы", — приводит агентство слова эстонского президента.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявлял, что тот после аннексии Крыма в 2014 году планировал захватить не менее 11 областей Украины.