Экс-судья предлагает исключить из текста Конституции положения о президенте как "гаранте"

В Конституцию надо внести изменения, которые бы исключили из ее текста положения о президенте как о гаранте.

Об этом говорится в статье члена-корреспондента НАН Украины, судьи Конституционного Суда Украины в отставке Владимира Шаповала для ZN.UA.

По его словам, это будет способствовать избавлению от постсоветского наследия, в условиях нашей страны несущего угрозы для демократического развития.

"Как паллиатив можно пробовать установить, что определение президента гарантом указывает на его функции, которые осуществляются только путем реализации его полномочий, установленных в Конституции.

Так, функция гаранта соблюдения Конституции осуществляется через реализацию права вето, права обращаться в Конституционный суд, обязанности назначить референдум по вопросу внесения изменений в некоторые разделы Конституции и другие. Но почему-то слабо верится в надежность такого паллиатива", - говорится в статье.

По его словам, в тех странах, где президент в конституции определен, в частности, гарантом, такое определение служит обоснованием утверждений о его каких-то скрытых, латентных, подразумеваемых или иных подобных полномочиях.

"Такие оценки предлагали также украинские политики и юристы, мелькали они и в актах Конституционного суда. Их смысл в том, что признаются полномочия президента, которые не прописаны в конституции, но якобы проистекают из его определения как гаранта. Отечественные комментаторы эти фактически выдуманные полномочия президента нередко связывают и с экстремальными условиями.

Например, с подобными существующим у нас последние два года", — отмечает Шаповал.

"Тем самым обосновываются действия президента вне пределов его прямо установленных полномочий. Однако такие действия по существу отрицают идеологию конституционализма, предполагающую, как минимум, ограничение власти путем установления в конституции ее четких параметров, а также неукоснительного соблюдения этих параметров. Более того, выдумывание полномочий президента означает игнорирование конституции и мостит путь к диктатуре", — пишет судья КСУ в отставке.

"Добавлю, что согласно нашей Конституции полномочия отечественного президента установлены исключительно в самой Конституции, на что неоднократно указывал Конституционный суд даже в его "лучшие годы". А это означает, что эти полномочия не могут устанавливаться законами или, в режиме своеобразного самообеспечения, актами самого президента", — отмечает Шаповал.

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