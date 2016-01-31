Журналист: луганчане — это крепостные, судьбу которых решают в Минске

На Луганщине два года назад главари боевиков призывали луганчан выходить на улицу и устраивать погромы административных зданий, врываться в СБУ и захватывать оружие. Теперь у луганчан нет прав и свобод.

Об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Два года назад лидеры боевиков призывали жителей Луганска выходить на улицу и устраивать погромы административных зданий, врываться в СБУ и захватывать оружие. Тогда сепаратистам было необходимо, чтобы на улицы выходило как можно больше людей.

Несколько дней назад, 27 января, луганчане снова вышли на митинг. Бастовали представители малого бизнеса. Они выразили недовольство в связи с непомерной данью, которой их обложили главари "народной республики". Но теперь уличные акции уже не нужны боевикам. Поэтому предпринимателям пообещали уголовную ответственность за участие в митинге 27 января. Говоря попросту — подвал.

Больше у луганчан нет прав и свобод. Они сами отменили их "референдумом" 11 мая 2014 года и митингами "Русской весны". Теперь луганчане — это крепостные, судьбу которых решают в Минске. В своем собственном городе они больше не имеют права голоса", — говорится в сообщении.

Ранее Украина обвинила боевиков в политическом шулерстве.