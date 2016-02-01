Порошенко прибыл в Германию: стало известно, о чем президент будет говорить с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в Берлине Порошенко встретится с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщал представитель президента Украины в Верховной Раде Степан Кубов, президент во время встречи собирается обсудить с Меркель ряд вопросов, касающихся ситуации на Донбассе, отвода вооружения России, а также освобождение всех заложников, пишет Интерфакс-Украина.

"Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом находится в Германии. Во время встречи планируется обсуждение путей интенсификации выполнения Минских соглашений, особенно полного прекращения огня боевиками, отвода Россией тяжелого вооружения и освобождения всех заложников", — сообщил Кубов.

Напомним, ранее у Меркель предупредили, что не пойдут на уступки РФ по Донбассу.