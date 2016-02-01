Чорновил об оккупированном Донбассе: Путин никогда не хотел получить такой чирей

Оккупированная российскими войсками территория Донбасса стала для президента РФ Владимира Путина чемоданом без ручки.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Путин никогда не планировал получить такой чирей на теле, как условный контроль над абсолютно депрессивным и неперспективным регионом. Выстраивался план "Новороссии", который направлялся прежде на Харьков, Одессу, Запорожье, и ни в коем случае не ограничивался Донбассом", — говорит политический эксперт.

По его мнению, только "гибридная" оккупация половины украинской территории, да еще и без прямого задействования значительных ресурсов РФ и ее армии могла оправдать планы Путина: но "все пошло наоборот, оккупация ограничилась территорией, которая должна была быть лишь плацдармом, а Россия втянулась в вооруженный конфликт и в глазах всего мирового сообщества стала страной-агрессором и понесла колоссальные потери".

"Путину это совершенно не нужно, но он не может просто так уйти с Донбасса по нескольким причинам. Первая — пропагандистская для собственного населения, ему нужно показать какую-то победу, хоть что-то выжать дополнительно у украинской власти. Но Киев четко поставил предел уступок и дальше не отступает. Поэтому этот вариант не проходит. Путин до конца пытался выжать из Украины нормы так называемого "плана Козака", которым предусматривается автономизация этого региона, постоянная квота для данного образования в парламенте и их право вето на основные вопросы внешней и внутренней политики. Украина на это тоже не пойдет", — подчеркнул политолог.

"Есть еще способ — через Донбасс максимально дестабилизировать Украину политически и экономически. Сейчас это реализуется. Вот только убытки России в этом процессе значительно больше потерь Украины. Пока Украина не будет иметь единой позиции всех политических сил относительно дальнейшего урегулирования, у Путина будет оставаться надежда, что хоть что-то он все-таки и вытеснит. До и будет постоянное беспокойство и периодическое кровопролития", — подытожил Тарас Чорновил.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что вмешательство России в вооруженный конфликты на Донбассе и в Сирии, сопровождающиеся многочисленными людскими жертвами и разрушениями, это попытка Путина восстановить биполярный мир, заставить считаться с собой, но Запад не сядет с Путиным за стол переговоров, как с равным.