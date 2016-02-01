У Порошенко назвали своих кандидатов на должности министров в Кабмине

Луценко уполномочили озвучить фамилии кандидатов на переговорах с фракциями коалиции.
Фракция БПП на своем заседании в понедельник утвердила своих кандидатов на должности в Кабинете министров.
Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".
Согласно информации, председателя фракции БПП Юрия Луценко уполномочили озвучить фамилии кандидатов на переговорах с фракциями коалиции.
Таким образом, на должности в правительстве претендуют:
Алексей Гончаренко — министр здравоохранения;
Глеб Загория — руководитель Минэкологии;
Тарас Кутовой — руководитель МинАПК;
Павел Рябикин — руководитель Мининфраструктуры;
Виталий Ковальчук — первый вице-премьер;
Евгений Нищук — министр культуры;
Александр Спиваковский — министр образования.
Лещенко отметил, что на заседании фракции не было кворума, а это значит, что решение было принято с нарушением Положения о фракции.
Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие ротации возможны в правительстве и почему, грозит ли всему Кабмину отставка, а также каковы риски для нынешнего премьер-министра.