Эксперт о возврате Крыма: повысить цену оккупации и провоцировать недовольство на полуострове

Украине не сможет вернуть Крым военным путем, покуда не начнется распад России.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Но, когда это состоится, готовность должна быть высока, чтобы там не успела провозгласиться какая-то очередная самозваная республика и не диктовала нам потом условия своего возвращения в состав Украины, или не провоцировала военных столкновений", — заявил он.

Говоря о российской военной базе в Крыму, Чорновил отметил, что мировой опыт свидетельствует: когда начинается развал в метрополии, такие удаленные подразделения первыми прекращают боевое дежурство и основная угроза от них — это быстрое расползание имеющихся легких и средних видов вооружений.

"Но мы сейчас фантазируем на тему: что будет, если ... Это "когда" скорее всего таки наступит, но времени мы точно не можем спрогнозировать. Поэтому важно проработать весь дальнейший план действий, чтобы не моргать снова словно слепые котята, как весной 2014-му. И еще надо сделать целый комплекс подготовительных действий: повысить для Московии и россиян цену оккупации и провоцировать недовольство в Крыму и на материковой Московии. Это все сейчас довольно умело реализуется как общественными активистами, так и властью. Там иногда бывают какие-то недоразумения, но все же доминирует довольно тесная координация действий", — добавил эксперт.

Напомним, ранее Чорновил заявил, что Украина сможет вернуть аннексированный Крым, скорее всего, только при распаде Российской Федерации.