Сегодня — заседание Рады: нардепы рассмотрят изменения в Конституцию

Во вторник, 2 февраля, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, в частности, документ о внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия).

Об этом говорится в повестке дня парламента, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что в это же день нардепы планируют рассмотреть в первом чтении проект закона об особом режиме спецконфискации имущества.

"Кроме того, на повестке дня есть проект закона о государственном флаге Украины", — добавили журналисты.

Также Рада должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в законы относительно гарантий соцзащиты некоторых категорий лиц из числа участников АТО и в повторном первом чтении рассмотреть доработанный документ о госреестре военнообязанных.

Напомним, ранее в конце января текущего года Верховная Рада приняла закон, которым упростила предоставление гражданства Украины иностранцам, служащим в ВСУ. Узнать больше о документе можно здесь.