Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию

Во вторник, 2 февраля, Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия).

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что документ (№3524) поддержали 244 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

"Вчера (1 февраля — ред.) Конституционный Суд дал заключение о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции данного законопроекта", — отметили журналисты.

По их данным, предварительно одобренный законопроект является доработанным. "По сравнению с предыдущим, народным депутатам вернули право, которое действует и сегодня, о возможности выражения недоверия генеральному прокурору", — подчеркнуло агентство.

Напомним, ранее в конце января текущего года Верховная Рада приняла закон, которым упростила предоставление гражданства Украины иностранцам, служащим в ВСУ. Узнать больше о документе можно здесь.