"Народный фронт" назвал условие, чтобы поддержать конституционную реформу по правосудию во 2-м чтении

Фракция "Народный фронт" поддержала в первом чтении изменения в Конституцию Украины в части правосудия, но перед принятием законопроекта в целом будет настаивать на выполненные принципиальных требований кардинального обновления судебной ветви власти.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член Конституционной комиссии и Комитета ВР по правовой политике и правосудию Леонид Емец во время выступления в парламенте.

"Первое требование — это оставить за парламентом право выражать недоверие генеральному прокурору. Второе — создание трехзвенной судебной системы. Третье — это полная перезагрузка судей на открытых конкурсах", — заявил народный депутат.

"Это наши принципиальные требования, и этого можно достичь, приняв изменения, в частности, в законы "О судоустройстве" и "О статусе судей", — пояснил он.

По словам Емца, все судьи в государстве должны подтвердить на открытых конкурсах, во-первых, свой высокий профессиональный уровень, во-вторых, свою материальную благочестивость (расходы судьи должны соответствовать его доходам).

Более того, Емец сообщил, что он вместе с коллегами по парламенту и экспертами из общественной среды разработали собственный проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия.

"Сегодня этот законопроект находится в зале парламента. Как только мы соберем 150 подписей, он приобретет статус конституционного. Мы сможем внести в парламент, и тогда он станет основным законопроектом, который должен решить вопрос честного справедливого суда через судебную реформу", — сообщил Емец.

"Мы понимаем, что пока мы устраиваем соревнования между двумя концепциями конституционной реформы, в этом парламенте, и за его пределами, есть люди, которые мечтают, чтобы все осталось так, как есть. Судьи, назначенные Портновым и Киваловым, и дальше творят коррупцию в Украине именем правосудия, и коррупционеры на них очень надеются как на гарантов своей неприкосновенности. Система правосудия требует немедленных изменений", — резюмировал представитель "Народного фронта".