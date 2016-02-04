Немецкий политолог раскрыл планы Кремля по Донбассу

Немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что сейчас власти Российской Федерации хотят покончить с военным противостоянием на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью Апострофу.

В то же время аналитик уточнил, что Кремль намерен перевести конфликт в политическую плоскость.

"Если им (главарям ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому — ред.) на смену придут более "уравновешенные" люди, это может выглядеть как уступка, в обмен на которую от Украины потребуют проведения в регионе местных выборов", — отметил Заячковски.

При этом политолог считает, что назначение Бориса Грызлова переговорщиком в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины также укладывается в указанный выше сценарий.

Напомним, ранее российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявлял, что тот после аннексии Крыма в 2014 году планировал захватить не менее 11 областей украинского государства.