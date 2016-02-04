Западный эксперт объяснил, почему боевики ДНР и ЛНР не пойдут в атаку

Немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам.

Об этом он сообщил в интервью Апострофу.

В то же время аналитик уточнил, что по поводу развития ситуации на Донбассе очень сложно давать какие-то прогнозы.

"…с моей точки зрения, они (боевики — ред.) не пойдут в атаку. Во-первых, в последнее время украинские военные значительно укрепили свои оборонные рубежи вдоль линии соприкосновения", — отметил Заячковски.

По его словам, это усложнит возможное наступление. Между тем вторая причина заключается в том, что "жители подконтрольных официальному Киеву территорий видят, как живут люди в так называемых ДНР и ЛНР и поэтому придерживаются проукраинских настроений.

"В-третьих, чтобы эта гипотетическая атака была успешной, необходимо открытое и явное участие российских военных. А Москве это никак не нужно, поскольку она отрицает свое прямое участие в конфликте и желает избавиться от санкций Запада", — подчеркнул политолог.

Напомним, ранее Иоганн Заячковски выразил мнение, что сейчас власти Российской Федерации хотят покончить с военным противостоянием на Донбассе. Ознакомиться с его данными можно здесь.