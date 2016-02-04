Абромавичус взял больничный и не пошел на заседание БПП

Соратники Порошенко отказались голосовать за министра, говорит Луценко.
Парламентская фракция Блока Петра Порошенко не намерена голосовать за отставку министерства экономического развития и торговли Айвара Абромавичуса до рассмотрения отставки всего Кабмина.
Об этом заявил лидер фракции Юрий Луценко с трибуны парламента, сообщает "Украинская правда".
"Наша фракция не считает возможным голосовать за отставку министра экономики Абромавичуса до рассмотрения отставки в целом правительства", — сказал он о предварительном решении фракции.
Он также добавил, что Абромавичус не явился на заседание фракции и заявил, что находится на больничном.
"Вчерашнее заявление об отставке Абромавичуса является плохим сигналом для системы парламентско-президентской республики и в целом для курса Украины на реформы. Это действительно очень плохой знак", — отметил он.
"Мы поддерживаем шаг Кононенко, который лично сделал заявление в НАБУ требованиям проверить выдвинутые против него обвинения и готовность Кононенко отвечать по закону в случае установления таких фактов", — отметил Луценко.
Кроме того, Луценко заявил, что фракция требует от премьера Арсения Яценюка в месячный срок провести открытые кадровые конкурсы на топ-30 госпредприятий, которые "являются главным источником коррупции во всей стране".
"Это вопрос, о котором спорят много, лежащее в корне заявления Абромавичуса, должен быть решен руководителем правительства в месячный срок. Туда должны прийти не ставленники тех или иных фракций, а профессионалы, беспартийные, которые будут приносить прибыль в государственную казну", — заявил Луценко.
Напомним, вчера нардеп и зампредседателя фракции БПП Игорь Кононенко выразил желание пообщаться с Абромавичусом на заседании фракции Блока Порошенко.
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