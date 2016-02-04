Кононенко сложил полномочия во фракции и предложил Абромавичусу пройти детектор лжи

Народный депутат Украины Игорь Кононенко сложил полномочия заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте и предлагает министру экономики Айварасу Абромавичусу совместно пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом сообщает пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

"Относительно ситуации, которая сложилась и выдвинутых в мой адрес обвинений Министром экономического развития господином Абрамавичусом должен сделать следующее заявление: вчера мною подано и официально зарегистрировано заявление в Национальное Антикоррупционное Бюро относительно обвинений в мой адрес, с просьбой провести объективное расследование и наказать виновных.

Второе, я предлагаю и настаиваю, вместе с господином Абрамавичусом пройти детектор лжи относительно выдвинутых им обвинений.

И третье. Я принял решение снять с себя полномочия первого заместителя Председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде на период расследования и прошу фракцию меня поддержать в этом решении", — отметил Кононенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании фракции БПП решили не голосовать за отставку с должности министра экономики Айвараса Абромавичуса, а также поднимали вопрос об исключении Игоря Кононенко из фракции.

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