Кабмин будет работать единой командой: министры отзывают свои заявления об отставке

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров не будет терпеть политическое давление со стороны как партнеров по коалиции, так и любых других политических сил.

Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства, пишет УНИАН.

"Я хотел бы начать с основного — что правительство не потерпит политическое давление и политической компрометации со стороны как партнеров по коалиции, так и любых других политических сил", — подчеркнул Яценюк.

По словам премьера, Кабмин намерен работать единой командой, и разрабатывает план действий на следующие 12 месяцев.

Он также заявил, что ни один политик не имеет права вмешиваться в деятельность министров и правительства в целом.

Между тем, министры которые ранее подали в отставку отзывают свои заявления, так, министр информационной политики Украины Юрий Стець отозвал свое заявление об отставке.

"Я публично заявляю о том, что я отзываю свое заявление об отставке. Но четко хочу дать понять всем представителям органам власти, что исключительно диалог с общественностью может дать нам возможность спасти страну", —заявил он.

Также глава Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко отозвал свое заявление об отставке.

"Я хочу публично отозвать свое заявление об отставке", — сказал Павленко.

Павленко заявил об отзыве своего заявления об отставке и подчеркнул недопустимость политического давления на работу министерства и его деятельность как министра.

"Я несу ответственность за судьбу страны в эти непростые дни. И я хочу отозвать свое заявление об отставке. Я против деструктивного политического давления на процессы — как от партии, фракции, так и отдельных депутатов и чиновников. Я буду настаивать на реализации уже начатых процессов —как в части нашего противодействия российской агрессии, так и наших евроинтеграционных усилий", — сказал Павленко.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили также отозвал свое заявление об отставке.

"Я хочу публично заявить, что я забираю свое заявление об отставке. Я приехал в Украину работать и бороться за будущее этой прекрасно страны. Я хотел это делать, и я хочу это делать. Я не хочу уходить. Не хочу оставлять дела наполовину незаконченными. Я прошу, я требую, чтобы те законы, которые лежать семь месяцев в Верховной Раде, которые так и не приняли депутаты, не дают нам возможность построить нормальную, современную, европейскую систему охраны здоровья.. дайте нам эту возможность", — заявил Квиташвили.

В свою очередь, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявил о возможности отозвать свое заявление об отставке при условии выполнения ряда условий.

В числе условий, которые назвал министр, — установление адекватного уровня зарплат чиновников высшего ранга, а также возможность реализации начатых реформ, в том числе в сфере госзакупок на "Укрзализныце".

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров нужно немедленно перезагрузить для продолжения реформ, однако министры-реформаторы должны остаться на своих должностях и продолжить работу в правительстве.

видео: 112 Украина