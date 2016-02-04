Кремль будет бряцать оружием и стремиться влиять на Украину — экс-посол

Россия не собирается отказываться от курса на эскалацию конфликта в Украине. РФ бряцает оружием, но понимает, что наступление приведет к колоссальным потерям с ее стороны.

Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Роман Безсмертный, пишет Новое время.

Поэтому в то, что Москва на самом деле готова выполнять Минские соглашения, я поверю только после того, как к гуманитарным конвоям, продолжающим пересекать границу и въезжать в Донбасс, допустят представителей ОБСЕ; когда эти представители смогут следить за границей, наблюдать, что и как делается на всех захваченных РФ территориях.

Поскольку мы видим, что сейчас подобного не происходит, нет никаких оснований полагать, что в стратегии Москвы что-либо существенно изменилось. Более того, у России всегда есть средства на новую безумную атаку. С другой стороны, сейчас в Донбассе нами собрано такое количество техники, вооружения, в том числе оружия незначительной мощности, но массового поражения, что только нездоровый на голову человек может сейчас бросить войска в наступление.

Так что Россия бряцает оружием, но понимает, что обострение путем фронтального или фрагментарного наступления приведет к колоссальным потерям с ее стороны, в первую очередь — к человеческим потерям.

Поэтому больших военных операций россияне проводить не рискнут, хотя планировать их будут. Они будут заниматься планированием, осуществлять маневры у границы и так далее. Все это подтверждает, что Кремль не оставляет стремления влиять на Украину любыми доступными методами — от военных до политических.

Впрочем, в политическом плане открыто давить на Украину Москва не может — это будет вызывать адекватное неприятие с нашей стороны. А вот говорить и пытаться навязать определенную последовательность действий – очевидно. Они будут заявлять о необходимости внесения изменений в Конституцию, говорить, что нужно немедленно ввести в действие закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также будут навязывать разговоры об амнистии, об особенностях политического процесса.

Все это очевидно, поскольку для того, чтобы задействовать другие инструменты давления, нужно сначала применить эти механизмы, которые касаются правовых рамок функционирования данных территорий и украинского государства в целом, модели конституционного режима, вопросов амнистии. Есть попытка провести амнистию по общим спискам, навязать свой подход.

Москва по-прежнему пытается, и будет пытаться создать механизмы давления на Украину. Раз не получилось военным путем навязать нашей стране свои условия — значит, в ход пойдут альтернативные методы, — подытожил Безсмертный.

Напомним, ранее американский эксперт Стивен Бланк заявил, что президент России Владимир Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.