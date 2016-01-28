На переговорах в Минске Украине снова выдвинули ультиматум — СМИ

27 января за полчаса до окончания заседания Трехсторонней контактной группы в Минске представители России, а также ДНР и ЛНР неожиданно выдвинули свой документ, фактически ультиматум для украинской стороны.

Об этом сообщает журналист Валерий Калиновский, пишет 112 Украина.

"Такое ощущение, что вчера переговоры Трехсторонней контактной группы зашли в тупик. Поскольку неожиданно представители России и ОРДО и ОРЛО оккупированных территорий выдвинули свой документ, фактически ультиматум для украинской стороне. Два дня происходило заседание подгруппы по политическим вопросам. На нем обсуждали вопрос о статусе оккупированных районов, проведении выборов и только за полчаса до окончания этого заседания представители ОРДО, ОРЛО и России принесли какой-то текст, какого-то документа, свои пожелания по поводу Конституции. Изменений Конституции Украины и статуса оккупированных территорий", — рассказал Калиновский.

По его словам, изложенные в документе требования являлись ультиматумом для украинской стороны.

"Даже посредник на этих переговорах от ОБСЕ посол Мартин Сайдик заявил, что он получил этот документ только за полчаса до окончания заседания самой группы в 19:00 и поэтому никаким образом охарактеризовать этот документ он не смог", — сказал Калиновский.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщала, что в Минске не договорились о прекращении огня и обмене пленными на Донбассе.

фото: izvestia.kiev.ua