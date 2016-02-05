Сегодня — заседание Рады: нардепы поставят вопросы Кабмину

В пятницу, 5 февраля, состоится пленарное заседание Верховной Рады, в ходе которого запланирован час вопросов к Кабинету министров.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные парламента.

В то же время агентство уточнило, что нардепы должны рассмотреть ряд законопроектов.

"В первом чтении рассмотрят, в частности, изменения в законы о прекращении гражданства за преступления против основ нацбезопасности, усиление уголовной ответственности за повреждение объектов нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов", — отметили журналисты.

Также в первом чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и изменения в Уголовный кодекс относительно защиты прав на недвижимое имущество.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд украинских министров отозвали свои заявления об отставке. До этого эксперты рассказали "Главреду", насколько вероятно прекращение полномочий всего Кабмина, и для каких политиков наиболее выгоден такой сценарий.